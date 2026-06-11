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Mensuel - N° 471 Juin 2026

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Alternatives Economiques n°471 - Juin 2026 Chaque mois le suivi complet de l'actualité économique, sociale et environnementale en France, en Europe et à l'international. Alternatives Economiques s'intéresse à l'économie comme enjeu collectif et social, à travers des thématiques variées : travail, santé, retraites, famille, transports, solidarité, éducation, environnement, Europe, mondialisation... Alternatives Economiques est reconnu pour ses qualités pédagogiques et propose une lecture critique de l'actualité économique et sociale accessible à tous. Un souci de simplicité qui s'accompagne d'un refus de tout simplisme.

Par Collectif
Chez Alternatives économiques

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Auteur

Collectif

Editeur

Alternatives économiques

Genre

Sphère économique

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Mensuel - N° 471 Juin 2026

Collectif

Paru le 11/06/2026

Alternatives économiques

5,90 €

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