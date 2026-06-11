Etre, c'est Tout !

Kamala a connu l'exil, la précarité, puis une brillante carrière dans le management - jusqu'à la crise qui force à tout remettre en question. Dans ce retournement, la reconnaissance de ce qui n'avait jamais disparu : une Présence consciente, universelle, indivisible. Sans jargon ni exotisme, elle décrit la construction du moi séparé, la quête illusoire de complétude, et le retournement décisif de l'attention vers l'être essentiel. Son enseignement, ancré dans la voie directe et l'expérience empirique, montre que reconnaître la conscience universelle n'est pas une fuite du monde, mais une transformation radicale du regard, du ressenti et de l'action.