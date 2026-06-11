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La politique agricole commune

Jean-Christophe Bureau, Sophie Thoyer

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La politique agricole commune (Pac), longtemps considérée comme l'un des grands succès de la construction européenne, traverse aujourd'hui une période de doute. On lui reproche à la fois la complexité d'un système d'aides largement indexé sur les surfaces, la forte inégalité du soutien entre les diffférentes exploitations, et son incapacité à limiter les " coûts cachés " environnementaux, climatiques et de santé du système alimentaire. On l'accuse aussi d'avoir contribué, malgré les réformes, à un modèle productif lourdement dépendant d'intrants importés. Les agriculteurs eux-mêmes dénoncent la bureaucratie et les injonctions contradictoires d'une politique qui annonce vouloir concilier compétitivité, durabilité et souveraineté. Dans le même temps, la Pac est devenue moins commune : chaque Etat membre développe désormais son propre plan national, révélant des visions souvent différentes de ce que devrait être l'agriculture européenne. Cet ouvrage propose une analyse économique qui permettra au lecteur de porter son propre jugement sur les critiques adressées à la Pac comme sur les différentes positions exprimées dans le débat européen sur son avenir.

Par Jean-Christophe Bureau, Sophie Thoyer
Chez La Découverte

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Auteur

Jean-Christophe Bureau, Sophie Thoyer

Editeur

La Découverte

Genre

Géopolitique

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La politique agricole commune

Jean-Christophe Bureau, Sophie Thoyer

Paru le 11/06/2026

128 pages

La Découverte

11,00 €

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