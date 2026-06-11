Un être éternel

Un frisson monta le long du dos de Maria lorsque le bruit de la mort assourdit ses oreilles, alors qu'elle était allongée à côté de l'être le plus cher à son coeur, sa mère, sa racine, son refuge et sa boussole. Les battements de son coeur s'accélèrent au rythme éffréné de ce tourbillon soudain d'inquiétudes en elle car oui, son regard avait croisé celui du point de non-retour. Tandis que cette absence devint une présence éternelle, le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation sont les vagues qui orientent le quotidien désormais sans saveur de ce qui reste de la vie de Maria. Dans les silences assourdissants des douleurs de cette âme meurtrie, les souvenirs, la foi, la psychologie sont le réconfort qui lui rappellent que le véritable amour ne meurt jamais, il prend simplement une autre forme. En effet, certains liens défient la mort.