Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Un être éternel

Mélina Didi Jobarte

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un frisson monta le long du dos de Maria lorsque le bruit de la mort assourdit ses oreilles, alors qu'elle était allongée à côté de l'être le plus cher à son coeur, sa mère, sa racine, son refuge et sa boussole. Les battements de son coeur s'accélèrent au rythme éffréné de ce tourbillon soudain d'inquiétudes en elle car oui, son regard avait croisé celui du point de non-retour. Tandis que cette absence devint une présence éternelle, le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation sont les vagues qui orientent le quotidien désormais sans saveur de ce qui reste de la vie de Maria. Dans les silences assourdissants des douleurs de cette âme meurtrie, les souvenirs, la foi, la psychologie sont le réconfort qui lui rappellent que le véritable amour ne meurt jamais, il prend simplement une autre forme. En effet, certains liens défient la mort.

Par Mélina Didi Jobarte
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Mélina Didi Jobarte

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un être éternel par Mélina Didi Jobarte

Commenter ce livre

 

Un être éternel

Mélina Didi Jobarte

Paru le 11/06/2026

72 pages

Editions L'Harmattan

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336625980
9782336625980
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.