L’autorité de controverses chez Jésus dans l'Evangile de Matthieu

Et si les débats houleux entre Jésus et les autorités religieuses de son temps étaient le lieu privilégié d'une révélation ? Telle est la thèse de cet essai. En analysant les controverses de Matthieu 19,3 à 22,46 - divorce, impôt dû à César, résurrection, identité du Messie - l'auteur démontre que l'évangéliste construit une véritable " christologie narrative ". L'Eouaía (autorité) de Jésus s'y déploie comme une pédagogie du questionnement, une herméneutique audacieuse des Ecritures et des déclarations solennelles qui le placent au-dessus de Moïse et des traditions rabbiniques. Face à des adversaires réduits au silence, Jésus n'apparaît pas seulement comme un maître controversé, mais comme le Fils, l'héritier et la pierre angulaire. Une plongée dans la théologie mathéenne qui révèle comment l'art du conflit dessine le portrait du Christ, dont l'autorité ne domine pas, mais sert et exalte. L'ouvrage propose une exégèse rigoureuse, mêlant analyse littéraire, narrative et synoptique, pour éclairer la figure de Jésus dans le premier Evangile.