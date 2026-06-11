La transition économique de 1986 en Guinée

Ce livre retrace une page importante de l'histoire économique post-indépendance de la Guinée. Il s'agit de la transition de 1986 de l'économie centralisée à l'économie de marché. Le président Lansana Conté avait remplacé le défunt président A. Sekou Touré. Le gouvernement, appuyé par les institutions de Bretton Woods, infligea une véritable thérapie de choc articulée autour du triptyque : 1. bouleversements monétaires (changements de billets, dévaluation, fermetures des banques) ; 2. privatisations et liquidations des entreprises publiques ; 3. réduction et restructuration de la fonction publique. A l'instar d'autres pays qui ont suivi le même chemin, les réformes générèrent un coût social très élevé en termes de chômage massif, d'inflation et de baisse de revenus, donc la paupérisation. Pourtant, pour d'autres raisons, quarante ans après ce passage obligé et en dépit de ses énormes potentialités, la Guinée est toujours classée parmi les quinze pays les plus pauvres du monde.