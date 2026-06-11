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Au nom du monde libre

Jean-Claude Shanda Tonme, Tonme Shanda

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" Mais quel monde, et surtout quelle merde ! " Ainsi s'exclamerait un extraterrestre découvrant la planète. A quoi tout habitant de bonne foi répondrait : nous n'avons ici ni repères moraux, ni éthique. Nous ne connaissons que le désastre des haines et des guerres. Que ce soient les assassinats ciblés des leaders nationalistes et des combattants de la liberté à travers le monde, ou le génocide de Gaza, le drame de l'Ukraine et les autres, l'Occident est le seul responsable. Son ambition de remplacer l'ONU par un blasphème appelé Conseil de la Paix, n'a fait que confirmer sa déchéance inéluctable. Ce que l'histoire nous enseigne, c'est l'arrogance d'une poignée de nations impérialistes revêtues du manteau de monde libre, et qui portent la responsabilité des pires crimes de la mémoire de l'humanité. Il s'agit d'un cartel du mal dont l'OTAN et le G7 constituent les locomotives, et dont l'agression contre l'Iran témoigne à suffire de la barbarie. Avec cet ouvrage qui n'est pas loin d'un autre bilan diplomatique du monde depuis 1945, l'auteur prolonge de fait ses travaux antérieurs sur le destin des rapports entre les nations.

Par Jean-Claude Shanda Tonme, Tonme Shanda
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Jean-Claude Shanda Tonme, Tonme Shanda

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Généralités

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Au nom du monde libre

Jean-Claude Shanda Tonme, Tonme Shanda

Paru le 11/06/2026

306 pages

Editions L'Harmattan

31,00 €

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