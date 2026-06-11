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#Roman francophone

Les cendres d'Arbinda au Burkina Faso

Aloïs Bétamou Judicaël Traoré

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Les cendres d'Arbinda au Burkina Faso est un roman bouleversant, à la fois cri du coeur et miroir d'une réalité trop souvent passée sous silence. A travers le destin tragique de Juliette, jeune fille arrachée à son innocence par la violence aveugle du terrorisme, l'auteur nous plonge dans l'enfer des déplacés, là où la misère et l'espoir s'entrelacent dans une lutte quotidienne pour la survie. Ce récit puissant, empreint d'humanité et de douleur, témoigne du courage des oubliés et interroge la conscience collective face à l'indifférence du monde. Ce roman n'est pas seulement une histoire, mais un hommage vibrant aux victimes anonymes d'Arbinda et d'ailleurs. Il rappelle que derrière chaque statistique, il y a une vie, un regard, un rêve brisé. Entre désespoir et dignité, Juliette devient le symbole d'une génération sacrifiée mais jamais résignée.

Par Aloïs Bétamou Judicaël Traoré
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Aloïs Bétamou Judicaël Traoré

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature francophone

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Les cendres d'Arbinda au Burkina Faso

Aloïs Bétamou Judicaël Traoré

Paru le 11/06/2026

112 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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