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#Roman francophone

Parfum brisé

Ludovic Falandry

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Dans les années soixante-dix, au lendemain de la décolonisation, Alaric Maynadier, chirurgien militaire détaché en Haute-Volta, pense trouver en Afrique un sens à sa vocation. Lors d'une consultation, son regard croise celui de Coumba, jeune Peuhle, au port digne et au sourire discret. Cette rencontre bouleverse le cours de son existence. Entre eux naît une liaison secrète, brûlante, irrépressible. Durant neuf mois, ils vivent un amour aussi intense qu'interdit : Alaric est marié et père de famille. Leur passion défie les différences culturelles et sociales, les silences et les contraintes d'un monde qui les sépare. Peu à peu, l'attente, la solitude et l'impossibilité d'un avenir commun fissurent l'ivresse des premiers instants. Consciente de l'impasse, Coumba se retrouve face à un choix radical : vivre sans lui ou mourir. Parfum brisé est le récit d'une passion absolue et tragique, où ne subsiste, après le drame, que la trace fragile d'un parfum de jasmin.

Par Ludovic Falandry
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Ludovic Falandry

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Parfum brisé

Ludovic Falandry

Paru le 11/06/2026

260 pages

Editions L'Harmattan

23,50 €

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