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#Album jeunesse

Première nuit à l'hôtel des petites bêtes

Esther Van den Berg, Den berg esther Van

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Nelly se prépare à passer sa première nuit à l'hôtel des petites bêtes ! Nelly s'apprête à passer sa première nuit à l'hôtel des petites bêtes. Mais avant de se coucher, elle vérifie que tous les invités sont prêts à dormir ! Est-ce que Basil le bousier a bien fait sa toilette ? Et Minouche la mouche s'est-elle bien brossé les dents ? Un album tendre et amusant sur les rituels du soir ! Dans la même collection : Premier jour d'école Premier jour de piscine Premier jour de camping

Par Esther Van den Berg, Den berg esther Van
Chez Editions Gründ

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Auteur

Esther Van den Berg, Den berg esther Van

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Première nuit à l'hôtel des petites bêtes

Esther Van den Berg, Den berg esther Van

Paru le 11/06/2026

32 pages

Editions Gründ

14,95 €

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