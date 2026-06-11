Nelly se prépare à passer sa première nuit à l'hôtel des petites bêtes ! Nelly s'apprête à passer sa première nuit à l'hôtel des petites bêtes. Mais avant de se coucher, elle vérifie que tous les invités sont prêts à dormir ! Est-ce que Basil le bousier a bien fait sa toilette ? Et Minouche la mouche s'est-elle bien brossé les dents ? Un album tendre et amusant sur les rituels du soir ! Dans la même collection : Premier jour d'école Premier jour de piscine Premier jour de camping