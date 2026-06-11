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#Roman francophone

La Loi de la tartine beurrée

J. M. Erre

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Et si les emmerdements finissaient par avoir la peau d'Anna et Jean-Luc Godart ? Anna et Jean-Luc Godart viennent d'emménager dans leur nouvel appartement. Après une soirée crémaillère échevelée, le réveil est difficile : le téléphone sonne sous des prétextes absurdes, un plombier débarque en expliquant avoir été appelé en urgence, des livreurs apportent des objets soi-disant commandés. Anna et Jean-Luc sont-ils victimes d'actes de malveillance ou responsables inconscients de ces dérèglements ? Le doute s'installe, les certitudes s'effritent, les failles apparaissent : le terrain idéal pour une psychothérapie de couple déjantée. Nous le savons bien, les emmerdements sont la force noire qui régit l'univers. La Loi de la tartine beurrée, nouveau roman de J. M. Erre, se propose d'en être la plaisante illustration, histoire d'oublier un instant nos tourments en nous divertissant avec ceux des autres. Enfin un peu d'humour dans ce monde de brutes !

Par J. M. Erre
Chez Pocket

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Auteur

J. M. Erre

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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La Loi de la tartine beurrée

J. M. Erre

Paru le 11/06/2026

144 pages

Pocket

7,70 €

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Scannez le code barre 9782266355421
9782266355421
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