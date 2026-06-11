Manuel de survie pour hypersensibles

Un guide pratique pour hypersensibles, pour enfin vivre pleinement. Hypersensibilité, perfectionnisme, surmenage : quand tout est ressenti trop fort, la vie devient épuisante. Dans ce livre, Nathalie Haberstroh propose une véritable détox mentale pour se libérer des tyrans intérieurs - doute, culpabilité, exigences excessives - qui empêchent de vivre pleinement. Grâce à un questionnaire, à des exemples concrets et des témoignages, elle aide à identifier les mécanismes de survie mis en place pour plaire, s'adapter et être aimé, souvent au prix de soi-même. Ce livre montre comment reprendre sa place, faire des choix justes et transformer une sensibilité intense en force plutôt qu'en fardeau. Texte intégral