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Manuel de survie pour hypersensibles

Nathalie Haberstroh

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Un guide pratique pour hypersensibles, pour enfin vivre pleinement. Hypersensibilité, perfectionnisme, surmenage : quand tout est ressenti trop fort, la vie devient épuisante. Dans ce livre, Nathalie Haberstroh propose une véritable détox mentale pour se libérer des tyrans intérieurs - doute, culpabilité, exigences excessives - qui empêchent de vivre pleinement. Grâce à un questionnaire, à des exemples concrets et des témoignages, elle aide à identifier les mécanismes de survie mis en place pour plaire, s'adapter et être aimé, souvent au prix de soi-même. Ce livre montre comment reprendre sa place, faire des choix justes et transformer une sensibilité intense en force plutôt qu'en fardeau. Texte intégral

Par Nathalie Haberstroh
Chez Pocket

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Auteur

Nathalie Haberstroh

Editeur

Pocket

Genre

Réussite personnelle

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Manuel de survie pour hypersensibles

Nathalie Haberstroh

Paru le 11/06/2026

208 pages

Pocket

9,00 €

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Scannez le code barre 9782266354851
9782266354851
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