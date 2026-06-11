Dans un monde où les mots prennent vie, Sépia découvre qu'elle possède un don rare : la magie de l'encre. Dès son arrivée à Flobourg, Sépia comprend que dans cette célèbre cité les livres ont plus de valeur que l'or. C'est là, auprès de l'un des trois grands Maîtres artisans, qu'elle doit apprendre l'art de l'imprimerie. Une question la hante pourtant : pourquoi a-t-elle été choisie, elle, une orpheline maladroite aux doigts tachés d'encre ? Aux côtés de deux autres élèves, Sépia explore cette ville extraordinaire, à la recherche de réponses. Bientôt, d'étranges phénomènes se produisent. Des lettres s'animent, de l'encre est détruite, de sinistres silhouettes rôdent... Jusqu'à ce qu'une nuit, les Maîtres disparaissent sans laisser de trace. Face à ces dangers, Sépia devra déterrer les plus noirs secrets du passé pour sauver sa vie et ceux qu'elle aime...