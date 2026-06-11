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#Imaginaire

Sepia

Theresa Bell

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Dans un monde où les mots prennent vie, Sépia découvre qu'elle possède un don rare : la magie de l'encre. Dès son arrivée à Flobourg, Sépia comprend que dans cette célèbre cité les livres ont plus de valeur que l'or. C'est là, auprès de l'un des trois grands Maîtres artisans, qu'elle doit apprendre l'art de l'imprimerie. Une question la hante pourtant : pourquoi a-t-elle été choisie, elle, une orpheline maladroite aux doigts tachés d'encre ? Aux côtés de deux autres élèves, Sépia explore cette ville extraordinaire, à la recherche de réponses. Bientôt, d'étranges phénomènes se produisent. Des lettres s'animent, de l'encre est détruite, de sinistres silhouettes rôdent... Jusqu'à ce qu'une nuit, les Maîtres disparaissent sans laisser de trace. Face à ces dangers, Sépia devra déterrer les plus noirs secrets du passé pour sauver sa vie et ceux qu'elle aime...

Par Theresa Bell
Chez Pocket

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Auteur

Theresa Bell

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

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Sepia

Theresa Bell trad. Elise Nicoli

Paru le 11/06/2026

336 pages

Pocket

16,50 €

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