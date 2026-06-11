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Petite vie de Dom Guéranger

Odile Pruvot, Samuel Pruvot

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Acteur incontournable du renouveau catholique du XIXe siècle, Dom Guéranger est à l'origine d'une véritable résurrection : celle du chant grégorien, de la vie bénédictine en France et d'une liturgie romaine unifiée, enracinée dans la Tradition. Fondateur de l'abbaye de Solesmes, cet infatigable moine a relevé, pierre après pierre, un édifice spirituel et intellectuel que la Révolution avait mis à mal. Cette biographie accessible et vivante redonne chair à un moine souvent méconnu. Son humour, sa finesse intellectuelle et spirituelle font de lui, comme l'écrivait le pape François, un véritable "père spirituel" pour de nombreux fidèles. A travers les combats, les amitiés, les souffrances et les espérances de Dom Guéranger, c'est toute une époque qui reprend vie : celle d'un christianisme rénové, aux sources de la liturgie latine et de sa beauté originelle. Alors que l'Eglise redécouvre son héritage liturgique et que le procès de béatification de Dom Guéranger bat son plein, cette Petite vie nous fait redécouvrir la rigueur érudite et la force visionnaire d'un homme dont l'influence, de Solesmes à Rome, dépasse largement les murs du cloître. Oblats bénédictins, Samuel Pruvot et son épouse nous racontent à quatre mains, à la demande des moines de Solesmes, le récit flamboyant de cette figure majeure du catholicisme français.

Par Odile Pruvot, Samuel Pruvot
Chez Cerf

|

Auteur

Odile Pruvot, Samuel Pruvot

Editeur

Cerf

Genre

Vie de l'Eglise

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Petite vie de Dom Guéranger

Odile Pruvot, Samuel Pruvot

Paru le 11/06/2026

208 pages

Cerf

18,00 €

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Scannez le code barre 9782204171151
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