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#Album jeunesse

Sunny & ses amis

Céline Dumartin

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Une journée plage pleine de soleil, de petits imprévus... et d'une grande dose de tendresse ! Sunny n'est jamais à court d'aventures ! Sunny prépare sa journée plage avec enthousiasme : fruits à éplucher, sandwichs à tartiner, bouées à gonfler, jouets à choisir... tout doit être parfait ! Mais pendant qu'il s'active, Paloma l'appelle au coquillephone : tout le monde l'attend déjà à Cocoplage. Sunny se dépêche, sauf qu'entre un ballon qui surgit, une chute inattendue et une météo capricieuse, la journée ne se déroule pas vraiment comme prévu. Heureusement, sur Cocoplage, la bonne humeur n'est jamais loin, et la maison de Sunny non plus. Cet album tout carton , avec jaspage et un ton délicieusement décalé, offre une histoire drôle sur les imprévus du quotidien et l'art de profiter du moment. Une aventure ensoleillée qui fait sourire du début à la fin.

Par Céline Dumartin
Chez Nathan

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Auteur

Céline Dumartin

Editeur

Nathan

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Sunny & ses amis

Céline Dumartin

Paru le 11/06/2026

24 pages

Nathan

8,90 €

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Scannez le code barre 9782095061265
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