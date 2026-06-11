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#Roman jeunesse

Le grand départ

Anne-Lise Nalin, Christelle Chatel

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Une nouvelle édition collector cartonnée des Soigneurs Juniors, réunissant 3 romans ! Plongez dans le quotidien fascinant des soigneurs animaliers avec cette édition collector qui réunit 3 aventures inspirées du quotidien des soigneurs du ZooParc de Beauval. Une édition collector qui comprend "Petit lion en détresse", "Au paradis des oiseaux" et "Koala à bord" ; trois histoires qui offrent un mélange unique d'aventures et de découvertes sur le monde animal. Parfaitement adaptés aux lecteurs et lectrices à partir de 8 ans passionnés d'animaux, cette édition offre une immersion unique dans les coulisses d'un grand parc zoologique tout en encourageant la curiosité, l'empathie et l'engagement envers la préservation de la biodiversité. Une édition idéale pour découvrir ou redécouvrir ces histoires inspirantes qui éveillent les consciences sur les enjeux de la protection animale de façon ludique et captivante.

Par Anne-Lise Nalin, Christelle Chatel
Chez Nathan

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Auteur

Anne-Lise Nalin, Christelle Chatel

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Le grand départ

Anne-Lise Nalin, Christelle Chatel

Paru le 11/06/2026

256 pages

Nathan

14,95 €

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Scannez le code barre 9782095060138
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