Le grand départ

Une nouvelle édition collector cartonnée des Soigneurs Juniors, réunissant 3 romans ! Plongez dans le quotidien fascinant des soigneurs animaliers avec cette édition collector qui réunit 3 aventures inspirées du quotidien des soigneurs du ZooParc de Beauval. Une édition collector qui comprend "Petit lion en détresse", "Au paradis des oiseaux" et "Koala à bord" ; trois histoires qui offrent un mélange unique d'aventures et de découvertes sur le monde animal. Parfaitement adaptés aux lecteurs et lectrices à partir de 8 ans passionnés d'animaux, cette édition offre une immersion unique dans les coulisses d'un grand parc zoologique tout en encourageant la curiosité, l'empathie et l'engagement envers la préservation de la biodiversité. Une édition idéale pour découvrir ou redécouvrir ces histoires inspirantes qui éveillent les consciences sur les enjeux de la protection animale de façon ludique et captivante.