Détectives à moustaches

Quand Londres bruisse de rumeurs et qu'un monstre rôde, Jack et Mila comprennent que la vérité se cache dans les détails... Quand Sherlock et le docteur Watson enquêtent sur le vol d'un uniforme près de la Tour de Londres, Jack tend l'oreille. Puis il répète tout à son amie Mila, une chatte errante très maligne. L'heure est grave, un monstre sème la terreur à Saint Jame's Park et les bijoux de la reine sont en danger... Et si tous les mystères de Londres étaient liés ? Jack et Mila vont tenter de résoudre cette enquête ensemble ! Observe les illustrations, trouve les indices et résous l'enquête avec eux. Dès 7 ans.