Des histoires à raconter

Et si l'éloignement constituait le plus court chemin vers l'introspection ? Dans ce recueil de trente et une escales, Fabien Tonnerre relate une odyssée authentique entre l'Australie incandescente et la Nouvelle-Zélande sauvage. Délaissant le simple récit de voyage pour la profondeur du journal intime, l'auteur transforme chaque panorama grandiose et chaque rencontre fortuite en un miroir de l'âme. Des déserts brûlants aux fjords impétueux, ces chroniques mêlent humour et émotion pour explorer ce que l'aventure révèle de notre humanité. Une oeuvre universelle qui rappelle que le véritable périple commence à l'instant même où le coeur s'embrase.