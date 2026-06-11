Cynthia, un amour romantique n'a rien d'un conte moral. Il raconte la faille qui s'ouvre en Jean Marcel Beaudoin à l'approche de la cinquantaine lorsqu'il découvre en lui un amour absolu pour Cynthia - un amour qui bouleverse sa vie tout entière. Car la passion est à la fois grâce et blessure. Il élève, puis marque parfois le coeur d'une cicatrice indélébile. De ce naufrage charnel est né ce texte, comme une tentative de traverser les ruines, de mettre de l'ordre dans les pensées, d'apaiser ce qui brûle encore. Une écriture de l'intime, entre désir, chute et mémoire, où la tendresse laisse derrière elle un véritable champ de bataille. Une poésie de la vie, tout simplement.