Et les oiseaux, ils vont où ?

Pour Iris, le chagrin ressemble à un hiver sans fin. Il a envahi son couple, sa vie de mère et son quotidien tout entier. Maman de Lucie, petite fille en situation de handicap, ses journées sont rythmées par les rendez-vous médicaux, les angoisses et les doutes. Chaque petite victoire est précédée d'interminables batailles. Un soir, seule au milieu du silence, elle prend une décision : elle fait ses bagages et emmène sa fille en voyage. Sur les routes de la Costa Brava, commence alors son travail de reconstruction. Loin de tout, Iris s'autorise enfin à respirer. Au travers de rencontres, mère et fille vont réapprendre à voir le monde et à s'aimer. Et si ce voyage était pour elles le début d'un nouveau printemps ?