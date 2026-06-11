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#Roman francophone

Et les oiseaux, ils vont où ?

Morgane Bertrand

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Pour Iris, le chagrin ressemble à un hiver sans fin. Il a envahi son couple, sa vie de mère et son quotidien tout entier. Maman de Lucie, petite fille en situation de handicap, ses journées sont rythmées par les rendez-vous médicaux, les angoisses et les doutes. Chaque petite victoire est précédée d'interminables batailles. Un soir, seule au milieu du silence, elle prend une décision : elle fait ses bagages et emmène sa fille en voyage. Sur les routes de la Costa Brava, commence alors son travail de reconstruction. Loin de tout, Iris s'autorise enfin à respirer. Au travers de rencontres, mère et fille vont réapprendre à voir le monde et à s'aimer. Et si ce voyage était pour elles le début d'un nouveau printemps ?

Par Morgane Bertrand
Chez Les Impliqués

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Auteur

Morgane Bertrand

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

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Et les oiseaux, ils vont où ?

Morgane Bertrand

Paru le 11/06/2026

196 pages

Les Impliqués

19,00 €

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Scannez le code barre 9791042816940
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