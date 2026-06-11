Ramen Akaneko Tome 8

Un restaurant de ramens, des patrons chats, une humaine happiness manager... Le nouveau manga feel-good qui fait ronronner le Japon ! Tamako travaille comme à son habitude dans le restaurant de ramens tenu par les chats. Le réveillon du nouvel an pointe le bout de son nez, et quoi de mieux que de le passer sous le kotatsu en grignotant des poissons séchés ? C'est l'occasion d'en découvrir un peu plus sur le passé de Jewel et ses ambitions. Dans ce huitième volume de Ramen Akaneko, la passion est au rendez-vous !