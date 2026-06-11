Les Héros de la Galaxie - Tome 31

Voici la saga héroïque contant le destin de deux hommes d'exception, à qui reviendra la tâche de mettre fin à une interminable guerre galactique ! Un sombre complot rend Reuenthal responsable la tentative d'assassinat du Kaiser sur Urvashi. Pourtant, le message que Reinhard reçoit de lui ne comporte ni excuses, ni explications. Reuenthal affiche ouvertement des intentions belliqueuses. Exaspéré par cette réaction, Reinhard ordonne à Mittermeyer de combattre Reuenthal, son meilleur ami...