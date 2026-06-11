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Les Héros de la Galaxie - Tome 31

Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka

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Voici la saga héroïque contant le destin de deux hommes d'exception, à qui reviendra la tâche de mettre fin à une interminable guerre galactique ! Un sombre complot rend Reuenthal responsable la tentative d'assassinat du Kaiser sur Urvashi. Pourtant, le message que Reinhard reçoit de lui ne comporte ni excuses, ni explications. Reuenthal affiche ouvertement des intentions belliqueuses. Exaspéré par cette réaction, Reinhard ordonne à Mittermeyer de combattre Reuenthal, son meilleur ami...

Par Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka
Chez Kurokawa

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Auteur

Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Les Héros de la Galaxie - Tome 31

Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka trad. Takeda Jun'ichi

Paru le 11/06/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

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Scannez le code barre 9791042021573
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