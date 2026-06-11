Externalisation des SI : révolution IA

L'outsourcing, le Cloud et désormais l'IA transforment en profondeur la gestion des systèmes d'information et redéfinissent les leviers de performance des organisations. Bien au-delà des enjeux technologiques, l'externalisation du SI s'impose comme un outil stratégique, à la fois puissant et exigeant, dont la maîtrise conditionne la réussite des projets et la création de valeur. Dans un contexte où l'IA s'affirme comme une évolution majeure, ce guide met en lumière les bonnes pratiques pour en saisir les enjeux, en piloter les usages et éviter les écueils encore fréquents. L'auteur propose une démarche globale et structurée, articulée autour des grandes étapes de l'externalisation : infogérance, modèles à la carte, BPO, Cloud et intelligence artificielle. Il décrypte les choix structurants, les facteurs de succès et les risques à anticiper, tout en intégrant les dimensions métiers, contractuelles, humaines et techniques. Décideurs, fonctions support et professionnels de l'IT, retrouvez dans cet ouvrage les repères essentiels et les outils opérationnels pour conduire une externalisation performante et durable !