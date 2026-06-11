Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Externalisation des SI : révolution IA

Pierre-Jean Esbelin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'outsourcing, le Cloud et désormais l'IA transforment en profondeur la gestion des systèmes d'information et redéfinissent les leviers de performance des organisations. Bien au-delà des enjeux technologiques, l'externalisation du SI s'impose comme un outil stratégique, à la fois puissant et exigeant, dont la maîtrise conditionne la réussite des projets et la création de valeur. Dans un contexte où l'IA s'affirme comme une évolution majeure, ce guide met en lumière les bonnes pratiques pour en saisir les enjeux, en piloter les usages et éviter les écueils encore fréquents. L'auteur propose une démarche globale et structurée, articulée autour des grandes étapes de l'externalisation : infogérance, modèles à la carte, BPO, Cloud et intelligence artificielle. Il décrypte les choix structurants, les facteurs de succès et les risques à anticiper, tout en intégrant les dimensions métiers, contractuelles, humaines et techniques. Décideurs, fonctions support et professionnels de l'IT, retrouvez dans cet ouvrage les repères essentiels et les outils opérationnels pour conduire une externalisation performante et durable !

Par Pierre-Jean Esbelin
Chez Gereso Editions

|

Auteur

Pierre-Jean Esbelin

Editeur

Gereso Editions

Genre

Réseaux informatiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Externalisation des SI : révolution IA par Pierre-Jean Esbelin

Commenter ce livre

 

Externalisation des SI : révolution IA

Pierre-Jean Esbelin

Paru le 11/06/2026

350 pages

Gereso Editions

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039711357
9791039711357
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.