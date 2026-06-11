La terre de la liberté

Angleterre, 1923. Nora et Andrew ont chacun perdu leur conjoint. Pour fuir la crise et offrir un avenir à leurs enfants, ils décident d'un mariage de raison et partent tenter leur chance à l'autre bout du monde. Début d'une vie nouvelle en Australie, terre d'espoir et de liberté... Angleterre, 1923. Nora, veuve de guerre, peine à subvenir aux besoins de Janie, sa fille de huit ans. Andrew a lui perdu sa femme, la crise menace de fermeture son usine et il souhaite offrir à ses deux fils une vie meilleure. Quand il apprend que le gouvernement australien propose des terres aux anciens combattants, Andrew se porte volontaire. Mais pour avoir une chance d'être retenu, il doit d'abord trouver une épouse... Un mariage de convenance donnera-t-il à Andrew et Nora l'opportunité d'un nouveau départ ? Début d'une aventure semée d'embûches pour ces colons partis à la conquête d'une terre rude, mais synonyme de liberté et d'espoir.