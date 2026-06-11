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#Essais

Dans le couloir de la mort servir la vie

Dale Recinella

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Qui sont ces hommes qui peuplent le monde reclus des couloirs de la mort aux Etats-Unis ? C'est ce que nous révèle le témoignage poignant de l'auteur, aumônier laïc auprès des condamnés à la peine capitale. Brillant avocat d'affaires à Wall Street, il change radicalement de vie après une grave maladie et décide de se mettre au service des plus pauvres. Cet engagement le conduira là où il n'aurait jamais pensé aller : auprès des personnes les plus méprisées et haïes de la société. Il raconte ici son cheminement et celui des détenus qu'il accompagne. Un témoignage saisissant qui, au-delà des parcours individuels, nous amène à réfléchir sur l'enjeu sociétal de la peine de mort. Un ouvrage préfacé par le pape François.

Par Dale Recinella
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Dale Recinella

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Témoins

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Dans le couloir de la mort servir la vie

Dale Recinella

Paru le 11/06/2026

232 pages

Editions des Béatitudes

21,90 €

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Scannez le code barre 9791030607505
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