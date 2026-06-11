Dans le couloir de la mort servir la vie

Qui sont ces hommes qui peuplent le monde reclus des couloirs de la mort aux Etats-Unis ? C'est ce que nous révèle le témoignage poignant de l'auteur, aumônier laïc auprès des condamnés à la peine capitale. Brillant avocat d'affaires à Wall Street, il change radicalement de vie après une grave maladie et décide de se mettre au service des plus pauvres. Cet engagement le conduira là où il n'aurait jamais pensé aller : auprès des personnes les plus méprisées et haïes de la société. Il raconte ici son cheminement et celui des détenus qu'il accompagne. Un témoignage saisissant qui, au-delà des parcours individuels, nous amène à réfléchir sur l'enjeu sociétal de la peine de mort. Un ouvrage préfacé par le pape François.