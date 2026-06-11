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Le futur c'est quoi ?

Damien Kunik, Iris Terradura

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Il existe autant de manières d'aborder la question du futur que de questionnements autour de celui-ci. De sa narration fictionnelle à son instrumentalisation économique ou politique, notre devenir individuel et collectif est aujourd'hui imaginé, débattu et formaté à un rythme effréné. Le rapport complexe que les sociétés humaines entretiennent avec le futur, la volonté de dialoguer avec lui et les tentatives visant à lui soutirer des informations ne sont néanmoins pas des phénomènes nouveaux. Dans de nombreuses cultures du monde, il existe une longue histoire des relations de l'être humain à son avenir et un vaste éventail de figurations de celui-ci.

Par Damien Kunik, Iris Terradura
Chez Silvana Editoriale

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Auteur

Damien Kunik, Iris Terradura

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Ecrits sur l'art

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Le futur c'est quoi ?

Damien Kunik, Iris Terradura

Paru le 11/06/2026

160 pages

Silvana Editoriale

35,00 €

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