Le futur c'est quoi ?

Il existe autant de manières d'aborder la question du futur que de questionnements autour de celui-ci. De sa narration fictionnelle à son instrumentalisation économique ou politique, notre devenir individuel et collectif est aujourd'hui imaginé, débattu et formaté à un rythme effréné. Le rapport complexe que les sociétés humaines entretiennent avec le futur, la volonté de dialoguer avec lui et les tentatives visant à lui soutirer des informations ne sont néanmoins pas des phénomènes nouveaux. Dans de nombreuses cultures du monde, il existe une longue histoire des relations de l'être humain à son avenir et un vaste éventail de figurations de celui-ci.