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Les enfants du Nil

Xavier Aldekoa

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Un grand reportage littéraire sur le Nil et les peuples qui en vivent et en meurent. Le fleuve le plus célèbre du monde n'est pas celui qu'on croit connaître. C'est le coeur battant de centaines de peuples, c'est le témoin de l'ascension et de la chute de civilisations millénaires. De l'Ouganda au delta égyptien, en passant par le Sud-Soudan, le Soudan et l'Ethiopie, ses eaux traversent la paix et la guerre, la dictature et l'espoir, la misère et les rêves de liberté. Xavier Aldekoa, grand reporter spécialiste de l'Afrique, a suivi le cours de cette rivière mythique depuis ses sources jusqu'à la Méditerranée. Or ce livre n'est pas un simple carnet de voyage, mais une plongée au coeur des peuples du fleuve : enfants réfugiés, mères déracinées, pêcheurs, nomades, prisonniers politiques, révolutionnaires silencieux. A travers leurs histoires, Les enfants du Nil nous offre un récit passionnant qui raconte l'Afrique d'aujourd'hui à partir d'un fleuve à visage humain. " Un travail de terrain d'une profondeur extraordinaire, qui fait émerger la complexité sociale, culturelle et politique des pays traversés par le Nil. " National Geographic " Le travail d'Aldekoa est un exemple du meilleur journalisme. " Le Monde Diplomatique Prix Saliou Traoré de journalisme (2021), décerné à Xavier Aldekoa pour son travail de reportage sur l'Afrique. Prix Ortega y Gasset de journalisme (2023) pour une série de reportages multimédia sur le Congo, qui confirme la reconnaissance de son travail de journaliste de terrain

Par Xavier Aldekoa
Chez Editions Arpa

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Auteur

Xavier Aldekoa

Editeur

Editions Arpa

Genre

Afrique

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Les enfants du Nil

Xavier Aldekoa trad. Christiane Barbon

Paru le 11/06/2026

312 pages

Editions Arpa

22,90 €

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