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Deviens ce que tu es

Marie de Corte, Corte marcel De, Marcel de Corte

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27 mars 1937. En ce samedi saint enneigé, Léon De Corte voit le jour. C'est un garçon joyeux qui dès son plus jeune âge est attiré par la beauté qui l'entoure. Beauté mise par Dieu dans la nature, dans la musique et dans l'art , beauté qu'il trouve aussi dans l'amour qu'il porte à sa famille. En août 1947, alors qu'il est à peine âgé de 10 ans, il est frappé par la maladie. Celle-ci le paralyse et l'oblige à rester au lit pendant de longues heures. Désormais, c'est par un effort incessant qu'il parvient à respirer. Sans cesse il lutte pour vivre. Malgré cette épreuve qui pourrait détruire ses rêves et ses plus hauts désirs, Léon parviendra-t-il à garder sa joie d'enfant et cet intérêt pour tout ce qui grandit l'homme et l'élève vers son Créateur ? Ecoutons-le nous répondre : " Vivons dans la joie, la joie même dans les ennuis, même quand on est triste. Il faut toujours sourire. "

Par Marie de Corte, Corte marcel De, Marcel de Corte
Chez Hora Decima

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Auteur

Marie de Corte, Corte marcel De, Marcel de Corte

Editeur

Hora Decima

Genre

Témoins

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Deviens ce que tu es

Marie de Corte, Corte marcel De, Marcel de Corte

Paru le 11/06/2026

164 pages

Hora Decima

15,00 €

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