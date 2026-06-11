Concours IADE - Préparation complète

L'entrée en formation d'IADE sélectionne les candidats sur une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Cet ouvrage vous permettra de vous préparer à l'ensemble de celles-ci. L'auteure propose un programme complet permettant de réviser les connaissances nécessaires et de vous évaluer pour réussir son épreuve écrite d'admissibilité et son épreuve orale d'admission. Partie 1 Présentation : du concours d'entrée et du métier d'IADE. Partie 2 Epreuve écrite d'admissibilité : présente une préparation et un entraînement à partir de 12 concours blancs. Pour une mise en situation réelle, chaque concours blanc est composé comme le jour de l'épreuve de : - 20 questions courtes, - 1 question sur une situation professionnelle. Partie 3 Epreuve orale d'admission : propose un entraînement au travers de questions corrigées et commentées sur les notions essentielles de l'épreuve : - la démarche clinique infirmière, - l'élaboration et l'écriture d'un projet professionnel. Annexes : compétence de l'infirmière IADE, l'élargissement des compétences IADE et la responsabilité professionnelle de l'IADE. " Concours IADE 2027 " destiné aux candidats préparant le concours d'entrée en école d'IADE est un outil d'entraînement efficace pour réussir l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission.