Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Concours IADE - Préparation complète

Marie-Jeanne Lorson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'entrée en formation d'IADE sélectionne les candidats sur une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Cet ouvrage vous permettra de vous préparer à l'ensemble de celles-ci. L'auteure propose un programme complet permettant de réviser les connaissances nécessaires et de vous évaluer pour réussir son épreuve écrite d'admissibilité et son épreuve orale d'admission. Partie 1 Présentation : du concours d'entrée et du métier d'IADE. Partie 2 Epreuve écrite d'admissibilité : présente une préparation et un entraînement à partir de 12 concours blancs. Pour une mise en situation réelle, chaque concours blanc est composé comme le jour de l'épreuve de : - 20 questions courtes, - 1 question sur une situation professionnelle. Partie 3 Epreuve orale d'admission : propose un entraînement au travers de questions corrigées et commentées sur les notions essentielles de l'épreuve : - la démarche clinique infirmière, - l'élaboration et l'écriture d'un projet professionnel. Annexes : compétence de l'infirmière IADE, l'élargissement des compétences IADE et la responsabilité professionnelle de l'IADE. " Concours IADE 2027 " destiné aux candidats préparant le concours d'entrée en école d'IADE est un outil d'entraînement efficace pour réussir l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission.

Par Marie-Jeanne Lorson
Chez Setes

|

Auteur

Marie-Jeanne Lorson

Editeur

Setes

Genre

Soins infirmiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Concours IADE - Préparation complète par Marie-Jeanne Lorson

Commenter ce livre

 

Concours IADE - Préparation complète

Marie-Jeanne Lorson

Paru le 11/06/2026

Setes

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782851000682
9782851000682
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.