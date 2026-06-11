Concours IFSI pour les professionnels – Tout-en-un (Concours 2027-2028)

Cet ouvrage s'adresse aux professionnels en reconversion, y compris les aides-soignants et auxiliaires de puériculture, candidats au concours d'entrée en institut de formation en soins infirmiers (IFSI). Outre les informations indispensables sur les modalité du concours et la formation qu'il contient, ce livre permet de préparer efficacement : : L'EPREUVE ECRITE : - Sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social - Sous-épreuve de calculs simples L'EPREUVE ORALE : - Entretien devant un jury avec remise d'un dossier Des fiches sanitaires et sociales regroupant les thèmes essentiels à connaître, des conseils méthodologiques, de nombreux exercices et annales corrigés permettent d'appréhender au mieux chaque épreuve.