Respire toujours

Les nouvelles voies thérapeutiques du yoga. Dix ans après le succès de Respire et la guérison miraculeuse que le yoga lui a procurée, Stéphane Haskell revient sur l'extraordinaire développement de cette pratique en France et dans le monde. A travers une enquête inédite, il révèle les nouveaux bienfaits que le yoga peut apporter aujourd'hui, dans des environnements totalement inattendus et des situations de trauma ou de stress extrême. Il est ainsi allé à la rencontre de celles et ceux qui l'expérimentent dans des écoles, des prisons, des curesde sevrage aux addictions, à la Maison des femmes ou à la clinique de santé mentale de Cogolin.