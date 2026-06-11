Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Respire toujours

Stéphane Haskell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les nouvelles voies thérapeutiques du yoga. Dix ans après le succès de Respire et la guérison miraculeuse que le yoga lui a procurée, Stéphane Haskell revient sur l'extraordinaire développement de cette pratique en France et dans le monde. A travers une enquête inédite, il révèle les nouveaux bienfaits que le yoga peut apporter aujourd'hui, dans des environnements totalement inattendus et des situations de trauma ou de stress extrême. Il est ainsi allé à la rencontre de celles et ceux qui l'expérimentent dans des écoles, des prisons, des curesde sevrage aux addictions, à la Maison des femmes ou à la clinique de santé mentale de Cogolin.

Par Stéphane Haskell
Chez Editions Télémaque

|

Auteur

Stéphane Haskell

Editeur

Editions Télémaque

Genre

Yoga

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Respire toujours par Stéphane Haskell

Commenter ce livre

 

Respire toujours

Stéphane Haskell

Paru le 11/06/2026

Editions Télémaque

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782753305700
9782753305700
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.