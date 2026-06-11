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Combattre pour la liberté

Yossi Cohen

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Le témoignage exceptionnel d'un ancien directeur du Mossad : un accès rare à la pensée stratégique et aux coulisses d'un service de renseignement mythique, au coeur des enjeux géopolitiques et sécuritaires du Moyen-Orient. Ancien directeur du Mossad (2016-2021), Yossi Cohen nous entraîne au coeur des coulisses du renseignement israélien. Il revient sur les grandes opérations clandestines menées contre l'Iran et le Hezbollah, notamment le spectaculaire vol des archives nucléaires iraniennes à Téhéran en 2018. Il évoque également la contribution du Mossad dans la lutte contre le terrorisme international, ainsi que les bouleversements récents au Moyen-Orient, dont les accords d'Abraham et l'attaque du 7 octobre 2023. Il livre aussi sa vision de l'avenir de Gaza et du Hamas, dénonce les erreurs des pays occidentaux dans l'analyse de la situation régionale, et décrit l'évolution de l'espionnage à l'ère de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux.

Par Yossi Cohen
Chez Michel Lafon

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Auteur

Yossi Cohen

Editeur

Michel Lafon

Genre

Géopolitique

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Combattre pour la liberté

Yossi Cohen trad. Joseph Antoine

Paru le 11/06/2026

400 pages

Michel Lafon

21,95 €

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