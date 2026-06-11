Meurtres et tarte aux mûres

Hannah sur le banc des accusés ! Ces derniers temps, tout est calme à Lake Eden, petite bourgade du Minnesota. Hannah Swensen prépare tranquillement ses délicieuses pâtisseries dans sa boutique, le Cookie Jar. Les seuls événements notables concernent son chat, Moshe, qui semble pris d'une étrange passion pour le tapis de course, et sa mère, Dolorès, qui s'apprête à se marier. Notre héroïne, dont la préoccupation principale est la composition de la pièce montée, aurait bien besoin d'un nouveau mystère pour donner un peu de piquant à son existence. Lorsque celui-ci se présente enfin, ce n'est hélas pas du tout comme l'apprentie détective l'avait imaginé. Après la mort d'un inconnu sur une route déserte par une nuit d'orage, Hannah est en effet accusée du crime et envoyée à la prison de Winnetka ! Libérée sur caution dans l'attente de son procès, elle va devoir cette fois mener une enquête très particulière, non pas sur un éventuel coupable, mais sur la victime. Qui est cet inconnu et que faisait-il à Lake Eden ? Sa recherche de la vérité va orienter notre pâtissière préférée dans une direction inattendue qui bouleversera la vie paisible de la petite ville. Hannah inculpée pour homicide ! Si cette aventure inhabituelle a pour notre héroïne l'acidité de la mûre, la douceur des recettes réconfortantes incluses en ces pages vient heureusement rétablir l'équilibre. Un délice en tous points parfait !