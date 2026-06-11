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Cavaler dans les prés, s'accouder à un vieux zinc, se rafraîchir à la rivière ou à l'ombre d'une placette avec les joueurs de pétanque... de châtaigneraies en oliveraies, de routes en corniche en vallées oubliées, d'épiceries paysannes en ateliers d'artisans passionnés, faites vôtre la dolce vita à l'ardéchoise ! Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination. - Les incontournables à ne pas manquer et leur surprenante réplique loin des foules. - Un itinéraire et des balades à vélo... Et de nombreuses cartes pour se repérer. - Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur de l'Ardèche. - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.

Par Gallimard loisirs
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Gallimard loisirs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Rhône-Alpes

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Ardèche

Gallimard loisirs

Paru le 11/06/2026

224 pages

Gallimard Loisirs

15,95 €

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Scannez le code barre 9782742469444
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