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Premier camp marin

Tahiana Ribero

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Ce guide a été conçu pour accompagner à la fois le jeune qui se prépare à vivre son premier camp marin , les parents soucieux de mieux comprendre leur enfant dans cette aventure , l'éducateur et éducatrice désireux d'encadrer au mieux des jeunes dans leurs activités. Ce livre vous plongera dans une immersion totale d'un camp scout marin. Pendant plusieurs jours ou semaines, les jeunes apprennent à vivre ensemble, à relever des défis et à se forger des souvenirs inoubliables. C'est un temps de découverte, d'apprentissage et de dépassement de soi, où se tissent des amitiés profondes et où naissent des aventures marquantes.

Par Tahiana Ribero
Chez Les Presses d'Ile de France

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Auteur

Tahiana Ribero

Editeur

Les Presses d'Ile de France

Genre

Voile

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Premier camp marin

Tahiana Ribero

Paru le 01/07/2026

100 pages

Les Presses d'Ile de France

12,20 €

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Scannez le code barre 9782708882409
9782708882409
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