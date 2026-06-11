Sainte Anne occupe une place privilégiée dans le coeur des croyants. Mère de Marie, grand-mère de Jésus, elle incarne la tendresse transmise de génération en génération, la fidélité dans l'épreuve et une foi simple, profondément enracinée dans la vie quotidienne. Après avoir retracé la vie de la sainte et de son époux Joachim, en puisant dans la Tradition (évangiles apocryphes, Pères de l'Eglise, La Légende doréeâ¦), l'auteur met en lumière le rayonnement de notre "grand-mère du ciel" sur l'histoire et la spiritualité chrétienne, depuis le ve siècle jusqu'à nos jours. De Jérusalem à Sainte-Anne-d'Auray, en passant par le Québec, la dévotion à sainte Anne traverse les siècles, les cultures et les frontières, demeurant étonnamment actuelle. En proposant de faire de la mère de la Sainte Vierge une compagne de route attentive et bienveillante, ce livre offre une lecture lumineuse, porteuse de paix et d'espérance, idéale pour accompagner les grands moments de la vie.