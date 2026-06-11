Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Maternité et cancer

Rachel Ferrere, Jaqueline Wendland

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque année, avec une incidence sans cesse croissante, des femmes sont confrontées à cette épreuve, où se rencontrent deux réalités opposées : donner la vie et faire face à la maladie. Si les progrès médicaux permettent souvent aujourd'hui de poursuivre une grossesse malgré un cancer, ils révèlent aussi des enjeux à la fois médicaux, éthiques, psychologiques et familiaux. Vivre simultanément la maternité et la maladie touche directement la santé physique et psychologique de la mère avec des retentissements impactant l'entourage familial, le couple, la fratrie et l'enfant né dans ce contexte. S'appuyant sur les résultats d'une étude nationale pionnière menée par les autrices, l'ouvrage propose un éclairage sur les différents processus psychiques impliqués et des recommandations pour l'accompagnement pluridisciplinaire et coordonné tout au long du parcours de soins complexe, de l'annonce de la maladie à la prise en charge globale des femmes et de leurs proches. La voix est donnée aux femmes concernées à travers de nombreux témoignages issus d'entretiens cliniques pour mieux comprendre ce qu'elles traversent. Cet ouvrage s'adresse aux patientes, à leurs proches et répond aux questions des équipes médicales et soignantes en donnant des repères concrets pour améliorer la prise en charge globale, humaine et adaptée à ces parentalités d'exception

Par Rachel Ferrere, Jaqueline Wendland
Chez Doin Editions

|

Auteur

Rachel Ferrere, Jaqueline Wendland

Editeur

Doin Editions

Genre

Drames personnels

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maternité et cancer par Rachel Ferrere, Jaqueline Wendland

Commenter ce livre

 

Maternité et cancer

Rachel Ferrere, Jaqueline Wendland

Paru le 11/06/2026

208 pages

Doin Editions

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782704018109
9782704018109
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.