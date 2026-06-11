Maternité et cancer

Chaque année, avec une incidence sans cesse croissante, des femmes sont confrontées à cette épreuve, où se rencontrent deux réalités opposées : donner la vie et faire face à la maladie. Si les progrès médicaux permettent souvent aujourd'hui de poursuivre une grossesse malgré un cancer, ils révèlent aussi des enjeux à la fois médicaux, éthiques, psychologiques et familiaux. Vivre simultanément la maternité et la maladie touche directement la santé physique et psychologique de la mère avec des retentissements impactant l'entourage familial, le couple, la fratrie et l'enfant né dans ce contexte. S'appuyant sur les résultats d'une étude nationale pionnière menée par les autrices, l'ouvrage propose un éclairage sur les différents processus psychiques impliqués et des recommandations pour l'accompagnement pluridisciplinaire et coordonné tout au long du parcours de soins complexe, de l'annonce de la maladie à la prise en charge globale des femmes et de leurs proches. La voix est donnée aux femmes concernées à travers de nombreux témoignages issus d'entretiens cliniques pour mieux comprendre ce qu'elles traversent. Cet ouvrage s'adresse aux patientes, à leurs proches et répond aux questions des équipes médicales et soignantes en donnant des repères concrets pour améliorer la prise en charge globale, humaine et adaptée à ces parentalités d'exception