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#Roman francophone

Enterrements de vie de jeunes filles

Florian D., Caroline L.I

ActuaLitté
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Après la pire des trahisons le jour de son mariage, Livia fuit le tumulte de la capitale pour se mettre au vert à la campagne et se reconstruire. Manque de bol, le petit village calme et pittoresque dans lequel elle s'est installée devient, sur les recommandations d'une célèbre influenceuse, la destination numéro 1 pour les enterrements de vie de jeune fille. Pour éloigner les hordes de futures mariées de son havre de paix, Livia a trouvé la solution : terroriser le village en s'improvisant serial-killeuse. Mais c'était sans compter l'arrivée de Tom, flic récemment muté dans la région pour élucider cette affaire au plus vite. Le charmant et taciturne enquêteur déjouera-t-il les plans machiavéliques de Livia ou chamboulera-t-il la vie de l'apprentie tueuse d'une façon totalement inattendue ? Amour et meurtres font-ils bon ménage ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette Dark RomCom teintée d'humour noir et de suspense.

Par Florian D., Caroline L.I
Chez Happily Ever After

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Auteur

Florian D., Caroline L.I

Editeur

Happily Ever After

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Enterrements de vie de jeunes filles

Florian D., Caroline L.I

Paru le 11/06/2026

360 pages

Happily Ever After

20,90 €

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