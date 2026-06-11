Découvrir les sons complexes avec les gestes de la méthode Borel-Maisonny GS

Plus de 100 exercices, adaptés aux enfants dès 5 ans, pour les initier aux premiers pas de la lecture et de l'écriture. Destiné aux enfants à partir de 5 ans, Découvrir la lecture avec les gestes de la Méthode Borel-Maisonny - Les sons complexes prépare l'enfant à la lecture avant son entrée au CP et le familiarise avec l'écriture. L'enfant s'entraîne progressivement à reconnaître les sons complexes (consonnes continues " z, ch et n ", consonnes occlusives " p, t, c, d et b " et consonne " g ") au sein d'une syllabe. Il développe ainsi son aptitude à différencier les différents sons entre eux et s'approprie rapidement les mécanismes de la base de la lecture et de l'écriture. L'enfant va développer, au fur et à mesure des différents d'exercices, son aptitude à différencier et à reconnaître les sons complexes de la langue française. Il va ainsi affiner et améliorer la prononciation et la reconnaissance auditive des sons, des syllabes et des mots, pour une maîtrise orale puis écrite de la langue.