Et laisser l'eau couler sous les ponts

Deux anciens amis sont sur un bateau... Lequel des deux se jettera à l'eau ? Théodore et Célestin étaient unis comme les doigts de la main. Bien plus que des amis, ils étaient comme des frères. Et pourtant, ils ne se sont pas vus ni adressé la parole depuis plus de cinquante ans. Ironiquement, c'est le décès de Viviane, la femme qu'ils ont tous les deux aimée, qui va les forcer à se revoir. Dans un document stipulant ses dernières volontés, elle leur confie une mission qui va les contraindre à cohabiter durant plusieurs semaines... à bord d'une péniche. Entre non-dits et prises de bec, ces anciens amis parviendront-ils à s'expliquer et à effacer leurs vieilles rancoeurs pour affronter ensemble ce qui les attend à la fin du voyage ?