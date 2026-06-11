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Le pouvoir du tapping

Sylvie Liger

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Dans son premier ouvrage, Sylvie Liger a mis l'accent sur le fondement de l'EFT (Emotional Freedom Techniques), en montrant que toute émotion négative est liée à un déséquilibre du système énergétique corporel, et en proposant de nombreux protocoles pour apaiser les émotions les plus profondes : peurs, blessures de l'âme, colère, douleurs chroniques... Dans ce nouveau livre, elle choisit de se rapprocher du quotidien : offrir des protocoles simples et immédiats pour faire face aux petites et grandes contrariétés de la vie courante - le manque d'élan pour aller travailler, la pression que l'on se met après une erreur, le stress d'un examen ou d'une audience, le sentiment d'impuissance face à un proche ou encore la solitude d'une séparation. Véritable trousse de secours émotionnelle, ce guide pratique vous aide à rétablir rapidement l'équilibre énergétique de votre corps, pour retrouver calme et clarté intérieure. Quel que soit votre âge ou votre situation, vous pourrez ainsi transformer, jour après jour, ce qui vient perturber votre vie.

Par Sylvie Liger
Chez Eyrolles

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Auteur

Sylvie Liger

Editeur

Eyrolles

Genre

Gestion des émotions

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Le pouvoir du tapping

Sylvie Liger

Paru le 11/06/2026

Eyrolles

18,00 €

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Scannez le code barre 9782416024610
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