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Meurtre sous les caméras

L. B. Hathaway

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Moteur, silence... gare à vous ! Londres, 1923. Alors que l'Angleterre subit la plus brutale canicule qu'elle ait jamais connue, Posie Parker, détective privée, est convoquée aux studios de cinéma de Worton Hall, où elle se retrouve au coeur d'un nouveau mystère sinistre. Silvia Hanro, la célèbre star de cinéma, fait l'objet de terrifiantes menaces, et Posie est chargée de la protéger. Aidée par ses amis lady Dolly Cardigeon et l'inspecteur Richard Lovelace, Posie se rend vite compte que derrière les décors et le glamour des studios Worton Hall se cache un terrible secret. Si elle souhaite s'en tirer à bon compte, elle ne pourra faire confiance à personne : ici, il y a autant de traîtres que de mètres de pellicule. Et c'est alors que, fidèle à sa parole, le tueur frappe... Posie pourra-t-elle démêler les indices et découvrir le meurtrier avant qu'il ne tue à nouveau ? Comment se protéger dans un monde où, par définition, rien n'est conforme aux apparences ? Pourra-t-elle apprendre au passage quelques astuces pour sauver ses propres fiançailles avec le sublime Alaric Boynton-Dale ? Parfait pour les fans d'Agatha Christie et de Downton Abbey, Meurtre sous les caméras est le cinquième livre de la série des enquêtes de Posie Parker, mais peut être lu comme une histoire à part.

Par L. B. Hathaway
Chez Eyrolles

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Auteur

L. B. Hathaway

Editeur

Eyrolles

Genre

Romans policiers

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Meurtre sous les caméras

L. B. Hathaway

Paru le 11/06/2026

Eyrolles

20,90 €

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