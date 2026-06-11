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L'île au trésor

David Chauvet, Fred Simon

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Une édition prestige en bande dessinée d'un grand classique de la littérature : L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Découvrez l'histoire incroyable de Long John Silver, le pirate le plus célèbre de la littérature jeunesse. La vie du jeune Jim Hawkins est changée à tout jamais le jour où il trouve, dans les bagages d'un vieux loup de mer balafré, une carte mystérieuse qui révèle la position d'une île lointaine et fabuleuse : l'île au trésor... Il embarque dès lors à bord de l'Hispaniola, fait la connaissance d'un certain John Silver... Et débute une incroyable aventure !

Par David Chauvet, Fred Simon
Chez Delcourt

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Auteur

David Chauvet, Fred Simon

Editeur

Delcourt

Genre

Aventure

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L'île au trésor

David Chauvet, Fred Simon

Paru le 11/06/2026

Delcourt

25,00 €

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