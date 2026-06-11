Une édition prestige en bande dessinée d'un grand classique de la littérature : L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Découvrez l'histoire incroyable de Long John Silver, le pirate le plus célèbre de la littérature jeunesse. La vie du jeune Jim Hawkins est changée à tout jamais le jour où il trouve, dans les bagages d'un vieux loup de mer balafré, une carte mystérieuse qui révèle la position d'une île lointaine et fabuleuse : l'île au trésor... Il embarque dès lors à bord de l'Hispaniola, fait la connaissance d'un certain John Silver... Et débute une incroyable aventure !