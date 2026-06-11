La Fraternité

Siro est parti. Seule face au monde cannibale, Fortuna découvre que tout est différent sans lui. Plus de danger, plus d'hostilité. Ses doutes les plus profonds vont la rattraper. Trouvera-t-elle la force de continuer ? Convaincue que toute sa vie n'a été qu'un mensonge, Fortuna songe à abandonner sa mission. Mais elle n'imagine pas les conséquences du chemin qu'elle s'apprête à emprunter. Ses choix vont tout bouleverser : son destin, celui de sa fille, et l'avenir de tous ceux qu'elle a aimés. Le dénouement tant attendu d'une quête qui changera à jamais le monde cannibale.