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#Comics

La Fraternité

Oscar Martin, Roger Pérez Torres

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Siro est parti. Seule face au monde cannibale, Fortuna découvre que tout est différent sans lui. Plus de danger, plus d'hostilité. Ses doutes les plus profonds vont la rattraper. Trouvera-t-elle la force de continuer ? Convaincue que toute sa vie n'a été qu'un mensonge, Fortuna songe à abandonner sa mission. Mais elle n'imagine pas les conséquences du chemin qu'elle s'apprête à emprunter. Ses choix vont tout bouleverser : son destin, celui de sa fille, et l'avenir de tous ceux qu'elle a aimés. Le dénouement tant attendu d'une quête qui changera à jamais le monde cannibale.

Par Oscar Martin, Roger Pérez Torres
Chez Delcourt

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Auteur

Oscar Martin, Roger Pérez Torres

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

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La Fraternité

Oscar Martin, Roger Pérez Torres

Paru le 11/06/2026

64 pages

Delcourt

15,95 €

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Scannez le code barre 9782413091332
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