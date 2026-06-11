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#Roman francophone

Une histoire des résistances noires américaines

Ben Passmore

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Etats-Unis : Philando Castile est assassiné par un policier dans sa voiture, sous les yeux de sa famille. Ce meurtre est l'étincelle qui lance un grand mouvement de rébellion dans tout le pays. Mais Ben, bien que choqué par la situation, ne se sent pas concerné par cet élan de révolte. Alors, son père Ronnie décide de lui transmettre ce qu'il ne peut pas ignorer : une histoire longue, faite de sang, de rage et de résistance. Car nul ne peut avancer sans connaître son histoire. Des Black Panthers à #BlackLivesMatter, de Robert Charles à George Floyd, Ben traverse plus d'un siècle de résistance, à la rencontre de ceux qui se sont opposés à la domination d'un Etat raciste.

Par Ben Passmore
Chez Steinkis

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Auteur

Ben Passmore

Editeur

Steinkis

Genre

Réalistes, contemporains

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Une histoire des résistances noires américaines

Ben Passmore trad. Mathilde Tamae-Bouhon

Paru le 11/06/2026

Steinkis

22,00 €

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