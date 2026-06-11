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#Roman francophone

Hollowed

Jessica Taylor

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Rien n'est jamais comme il paraît dans la vallée isolée de Sleepy Hollow. . ! Sleepy Hollow est en ruines. Pour protéger cette ville surnaturelle du monde ordinaire, chaque année, un habitant est sacrifié au Dullahan, le Cavalier sans tête qui protège le voile autour de Hollow... Dans la vallée isolée de Sleepy Hollow, la magie est à la fois refuge... et prison. Katrina Van Tassel a grandi sous l'emprise d'une mère aussi redoutable que cruelle, au coeur d'un village coupé du monde par une mystérieuse barrière. Ici, chacun connaît sa place. Ici, nul n'échappe à son rôle. Mais lorsque la forêt se met à murmurer - ; qu'un brouillard vivant s'insinue entre les arbres, qu'une présence invisible semble l'appeler par son nom - ; Katrina comprend que l'équilibre est en train de se briser. Et lorsque le destin s'abat sur elle sans pitié, une vérité s'impose : rester, c'est se soumettre... fuir, c'est tout risquer. Car derrière les apparences, Sleepy Hollow dissimule un système impitoyable, prêt à sacrifier les siens pour perdurer. Entre secrets ancestraux, magie indomptable et forces tapies dans l'ombre, Katrina devra percer la vérité - ; avant que celle-ci ne la consume. Car certaines légendes ne se contentent pas d'être racontées... Elles vous choisissent.

Par Jessica Taylor
Chez Editions Contre-Dires

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Auteur

Jessica Taylor

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Romance sexy

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Hollowed

Jessica Taylor trad. Véronique Sidler

Paru le 11/06/2026

400 pages

Editions Contre-Dires

22,00 €

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