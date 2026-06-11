Rien n'est jamais comme il paraît dans la vallée isolée de Sleepy Hollow. . ! Sleepy Hollow est en ruines. Pour protéger cette ville surnaturelle du monde ordinaire, chaque année, un habitant est sacrifié au Dullahan, le Cavalier sans tête qui protège le voile autour de Hollow... Dans la vallée isolée de Sleepy Hollow, la magie est à la fois refuge... et prison. Katrina Van Tassel a grandi sous l'emprise d'une mère aussi redoutable que cruelle, au coeur d'un village coupé du monde par une mystérieuse barrière. Ici, chacun connaît sa place. Ici, nul n'échappe à son rôle. Mais lorsque la forêt se met à murmurer - ; qu'un brouillard vivant s'insinue entre les arbres, qu'une présence invisible semble l'appeler par son nom - ; Katrina comprend que l'équilibre est en train de se briser. Et lorsque le destin s'abat sur elle sans pitié, une vérité s'impose : rester, c'est se soumettre... fuir, c'est tout risquer. Car derrière les apparences, Sleepy Hollow dissimule un système impitoyable, prêt à sacrifier les siens pour perdurer. Entre secrets ancestraux, magie indomptable et forces tapies dans l'ombre, Katrina devra percer la vérité - ; avant que celle-ci ne la consume. Car certaines légendes ne se contentent pas d'être racontées... Elles vous choisissent.