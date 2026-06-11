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100 ans de sport en Bourgogne

Xxx, Ici en région

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Bernard Santona, les frères Sellenet, Georges Turlier et Jean Laudet avant-hier. Puis Bernard Thévenet, Jean-François Bernard, Benjamin Darbelet, Andrzej Szarmach, Serge Mesones, Bruno Martini, Eric Cantona hier. Et enfin, plus récemment, les frères Guénot, Jérôme Golmard, Véronique Pecqueux-Rolland, Antoine Griezman, Florian Fritz, Marie- Alice Yahé... Toutes et tous ont en commun d'avoir fait briller la Bourgogne et, depuis un siècle, fait vibrer les amateurs de sport à l'Abbé-Deschamps, au Colisée de Chalon-sur-Saône, au stade du Pré Fleuri de Nevers, mais aussi à Los Angeles, Barcelone, Rio, Paris... Revivez à travers ces 160 pages les grandes épopées collectives, les exploits individuels ou les grands événements et ces moments de légende... La grande histoire du sport en Bourgogne continue de s'écrire, mais en attendant, elle se raconte et elle se partage !

Par Xxx, Ici en région
Chez Ici en région

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Auteur

Xxx, Ici en région

Editeur

Ici en région

Genre

Histoire du sport

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100 ans de sport en Bourgogne

Xxx, Ici en région

Paru le 11/06/2026

160 pages

Ici en région

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386850189
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