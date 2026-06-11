Un amour de démon

Avoir un coeur en Enfer, il paraît que ça ne sert à rien, surtout lorsqu'on est un démon. A cause de lui, Bitter a le mal en horreur. Pour la motiver à pécher, Lucifer lui impose un ultimatum : corrompre l'âme d'une jeune sorcière, sans quoi tous les siens seront bannis. Bitter est alors précipitée au sein d'une authentique et étrange famille de sorciers, avec un seul objectif : garantir un billet d'entrée en Enfer pour Maggie, sa cible. Mais la tâche s'avère ardue quand elle rencontre l'adolescente, timide et douce, qui adore les paillettes, les peluches et les pâtisseries. Pire encore, qui refuse obstinément toute évocation de magie ! Et si, en fait, l'Enfer, c'était les autres ?