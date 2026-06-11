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#Comics

Against Hope

Victor Santos, Santos Victor

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Il y a maintenant plusieurs années que Hope a vu son petit ami mourir, assassiné par une bande de néonazis. Des années plus tard, devenue une chasseuse de primes redoutable, Hope découvre que la famille qui l'a brutalisée brigue désormais les élections locales et tire les ficelles d'une cabale de suprémacistes blancs violents. Hope se prépare alors au combat et elle est bien déterminée à se venger et éradiquer tous les nazis qui se dresseront contre elle.

Par Victor Santos, Santos Victor
Chez Komics initiative

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Auteur

Victor Santos, Santos Victor

Editeur

Komics initiative

Genre

Comics divers

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Against Hope

Victor Santos, Santos Victor

Paru le 11/06/2026

184 pages

Komics initiative

22,00 €

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Scannez le code barre 9782386030628
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