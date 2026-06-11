Against Hope

Il y a maintenant plusieurs années que Hope a vu son petit ami mourir, assassiné par une bande de néonazis. Des années plus tard, devenue une chasseuse de primes redoutable, Hope découvre que la famille qui l'a brutalisée brigue désormais les élections locales et tire les ficelles d'une cabale de suprémacistes blancs violents. Hope se prépare alors au combat et elle est bien déterminée à se venger et éradiquer tous les nazis qui se dresseront contre elle.