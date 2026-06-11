" Je veux être libérée de ce à quoi je suis destinée. " La princesse Aurora étouffe entre les murs du palais où elle vit. Son avenir est scellé : elle est promise à un mariage arrangé avec un seigneur cruel qu'elle redoute. La veille de ses noces, lors d'un combat où des loups-garous capturés sont forcés de s'entretuer pour divertir les humains, Aurora ose un acte interdit : elle épargne la vie d'un jeune loup. Ce geste attire l'attention de Callum, le puissant alpha qui s'apprêtait à l'abattre. Convaincu qu'elle est la clé de la victoire des Loups dans la guerre qui se prépare, il parvient à s'échapper et l'entraîne dans les terres sauvages où les clans s'unissent contre les humains. Pour Aurora, c'est l'occasion inespérée d'échapper à son destin. A mesure que leurs secrets se dévoilent et que l'attirance interdite s'intensifie entre eux, une vérité s'impose : humaine ou loup, chacun cache ses propres chaînes. Bientôt, Aurora et Callum se retrouvent pris entre deux feux - ; là où un choix pourrait tout briser... ou tout sauver.